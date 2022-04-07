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المشاهد المثيرة وحقوق المرأة و"التدين الظاهري".. أبرز تصريحات "شيرين رضا" في برنامج حبر سري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

ظهرت الفنانة شيرين رضا، اليوم، في برنامج حبر سري مع أسما إبراهيم على قناة القاهرة والناس، وأطلقت عددًا من التصريحات المثيرة يستعرضها الخليج 365 في هذا التقرير:

1- تحدثت الفنانة شيرين رضا عن تصريحات سابقة لها قالت فيها: "لو الراجل مراته تبقى 50 سنة.. عاوز يتجوز عيّلة"، قائلة: "مش بيعملوا كده؟!.. ومش من حقه يتجوز لما مراته تكبر مينفعش يبدلها زي العربية.. عيب.. عيب الست اللي وقفت جنبه طول حياته يعمل كده معاها.

2- قالت شيرين عن التصريح السابق: "أنا مش بلمح على أي حد أنا بتكلم على الرجالة عموما"، موضحة أن "مفيش فرق سن مناسب بين الرجل والمرأة، هما اللي يحددوا السن المناسب لهم مادام مبسوطين".

3- أنا ضد أن الرجل يسيب مراته اللي قضت معاه 50 سنة، ورأيي إنها تسيبه لو عمل معاها كده.

4- لو جوزك قالك "بره" من حقك تاخدي نصف حاجته.. مش أنتِ كنتِ معاه وهو بيعمل الفلوس دي؟".

5- بقول لكل ست بتغير: بطلي عبط خليكي في ورقتك.. لو مش عايزه جوزك يبص بره اديله الحاجات اللي ناقصاه.. وخلي نفسك الست اللي يتمنى يكون معاها ويحلم بيها.

6- لو عرض عليّ مشاهد جريئة عادي أعملها، طالما ارتضيت من البداية أبقى ممثلة، أنا مش بمضي وبعدين أقرأ.. لكن بقرأ وبعدين أمضي".

7- زمان في الأفلام كانوا بيلبسوا مايوهات لو نازلين البحر، دلوقتي ده اتلغى، والسبب في هذا التغير هو "التدين الظاهري".

8- توع التدين الظاهري عملوا الدين عنف رغم أن الدين عمره ما كان كده.

9- ردت على تصريحات الفنان الذي قال "بارفض ألمس زميلاتي" قائلة: دخل المجال غلط.. في حاجة كده؟ ده بالنسبة لي كلام عبيط.. ما تروح تشتغل في حتة تانية؟ إيه يعني بتعلي علينا.. روح دور على مهنة تانية متلمسش فيها حد.

10- قالت ردًا على سؤال بأن قوة شخصيتها جعلت كل رجل يخاف أن يحبها: "أنا مبعضش ولا بخوّف، لكن أنا مش محتاجة راجل يصرف عليّ أو ياخد باله مني أو راجل أعتمد عليه.. بس ممكن يبقى صديق ليّ أو رفيق المشوار".

11- ردًا على كونها لو عاشت قصة حب وقررت أن تتزوجه وتكسر القاعدة، قالت: "براد بيت.. أكسر له كل القواعد.. لو جه أكسر له كل القواعد.. غير كده آسفة".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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