من هو رئيس مجلس القيادة الرئاسي المخول بصلاحيات هادي

تخلى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الخميس، عن السلطة، بعد 10 سنوات من صعوده إلى كرسي الحكم كرئيس توافقي للبلاد، بموجب المبادرة الخليجية قبل أن تنقلب ميليشيا الحوثي على سلطته أواخر العام 2014.

ونقل هادي كامل صلاحياته وصلاحيات نائبه المقال الفريق علي محسن الأحمر إلى مجلس قيادة رئاسي برئاسة مستشاره ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الأسبق اللواء الدكتور رشاد العليمي.

وبموجب المرسوم الرئاسي، فإن مجلس القيادة الرئاسي والذي يضم 8 أعضاء، سيتولى استكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، ويفوض بكامل صلاحيات الرئيس هادي وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

وسيسهم إنشاء مجلس قيادة رئاسي من المكونات اليمنية المؤثرة على الأرض وتفويضه صلاحيات الرئيس اليمني، في تكامل القوى العسكرية الفاعلة على الأرض والقوى السياسية اليمنية الوطنية وتوحيد صفوفها السياسية والعسكرية والاقتصادية لتحقيق السلام وإنهاء الحرب.

وفوض الرئيس اليمني مجلس الرئاسة أيضا بالتفاوض مع جماعة الحوثي، لوقف دائم لاطلاق النار في انحاء البلاد، وفق مرحلة انتقالية تنتهي بانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

السيرة الذاتية لرئيس مجلس القيادة

اللواء الدكتور رشاد محمد العليمي، وهو سياسي يمني، ولد عام 1954 في عزلة الأعلوم مديرية المواسط محافظة تعز، تلقى تعليمه الأول في قريته على يد والده القاضي محمد بن علي العليمي وبعدها واصل تعليمه الثانوي إلى أن تخرج من مدرسة جمال عبد الناصر في صنعاء عام 1969.

أصيب في حادث انفجار مسجد النهدين بدار الرئاسة أثناء صلاة الجمعة الذي استهدف الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح وقيادات في الدولة في 3 يونيو 2011 ونقل على إثرها إلى السعودية للعلاج، وعاد إلى صنعاء في 13 يونيو 2012 بعد عام من العلاج في السعودية وألمانيا.

المناصب التي تولاها

- عمل في كلية الشرطة بصنعاء من 1975 إلى 1978.

- عمل في إدارة البحث الجنائي من 1978 إلى 1981.

- أستاذا في جامعة صنعاء عام 1989.

- مديرا للشؤون القانونية بوزارة الداخلية في 1989.

- رئيسا لمصلحة الهجرة والجوازات في 1994.

- مديرا لأمن محافظة تعز في 1996.

- وزيراً للداخلية 2001.

- نائباً لرئيس الوزراء وزيراً للداخلية في 2006.

- نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع والامن - مايو 2008.

- نائبا لرئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزيرا للإدارة المحلية - نوفمبر 2008.

- رئيس اللجنة الأمنية العليا منذ العام 2006.

- عضو اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام.

- عضو مؤتمر الحوار الوطني اليمني.

- مستشار رئيس الجمهورية