شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 1323 إصابة مؤكدة جديدة بكوفيد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس أن البر الرئيسي سجل 1323 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء مقابل 1413 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن 1284 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقابل 1383 في اليوم السابق.

وسجلت الصين 21784 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقابل 19199 في اليوم السابق.

وبذلك يكون البر‭ الرئيسي قد سجل حتى الآن 160116 إصابة مؤكدة.

ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة ليظل العدد عند 4638.