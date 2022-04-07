شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تقدم لمصر 1.5 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت الولايات المتحدة لمصر 5ر1 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة فايزر كجزء من حملتها لمكافحة فيروس كورونا.

وتُعد هذه الشحنة أحدث إضافة لجهود الولايات المتحدة ومصر المشتركة لمكافحة الفيروس، حيث بلغ إجمالي شحنات اللقاح الأمريكية إلى مصر 25 مليون جرعة حتى الآن، بحسب بيان صحفي صادر عن السفارة الأمريكية في القاهرة الأربعاء.

وقالت القائمة بأعمال السفير الأمريكي في القاهرة نيكول شامبين: "توضح هذه الشحنة الجهود المشتركة بين الولايات المتحدة ومصر لمكافحة الوباء وتسليمها في وقت مهم بشكل خاص بينما يحتفل ملايين المصريين بشهر رمضان مع أصدقائهم وعائلاتهم. يسعدنا أن اللقاحات الأمريكية مكّنت واحدًا من كل خمسة بالغين في مصر من الاحتفال هذا الشهر دون خوف من تعريض أحبائهم للخطر، ونشجع جميع المصريين المؤهلين للحصول على التطعيم".