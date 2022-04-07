شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اليمني يعلن نقل صلاحياته إلى مجلس القيادة الرئاسي والان نبدء بالتفاصيل

نقل صلاحياته إلى مجلس القيادة الرئاسي.

الدمام - شريف احمد - صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي بإعفاء نائب رئيس الجمهورية علي محسن الأحمر من منصبه، كما أعلن إنشاء مجلس قيادة رئاسي، و

وبين وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، تشكيل المجلس لاستكمال تنفيذ المرحلة الانتقالية، مبينًا أن المجلس يفوض بكل صلاحيات نائب الرئيس، وسيعمل على تعزيز الأمن وتوحيد الأجهزة الأمنية.

وأوضح "الإرياني"

تعيين الدكتور رشاد العليمي رئيسا لمجلس القيادة الرئاسي.