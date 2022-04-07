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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد العقوبات.. موسكو تتوعد بإجراءات انتقامية ضد الإعلام البريطاني

الخميس 7 أبريل 2022

الخليج 365

كشفت موسكو، الأربعاء، عن "إجراءات انتقامية" ضد وسائل الإعلام البريطانية في روسيا.



يأتي ذلك وفق تصريحات للمتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية بعد أن فرضت لندن عقوبات على وسائل إعلام روسية تسيطر عليها الدولة.

وأعلنت بريطانيا الأسبوع الماضي مجموعة عقوبات على 14 من الأشخاص والكيانات من روسيا، منها مؤسسات إعلامية حكومية.