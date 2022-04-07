بالصور.. انهيار جزئي لعقار قديم عمره 111 عاما في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهد شارع البلدية بمنطقة العرب القديم في نطاق حي المناخ بمحافظة بورسعيد، في الساعات الأولى من اليوم الخميس، انهيار جزء من شرفة أحد العقارات القديمة، دون وقوع أي إصابات أو حالات وفاة.

وتوجه الدكتور منصور بكري، رئيس حى المناخ، ومدير الإدارة الهندسية بالحي، ومهندسي التنظيم، والقيادات الأمنية، إلى مكان العقار الذي جرى بناءه منذ حوالي 111 عامًا - بحسب ما قاله أحد قاطني العقار.

ومن جانبه أكد رئيس حي المناخ، على أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وسيجرى العرض على لجنة التراث ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط، لافتًا أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب العقار لعدم الالتزام بتنفيذ القرارات السابقة للجنة المنشآت الآيلة للسقوط للحفاظ على الأرواح والممتلكات.