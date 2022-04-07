هادي يقيل علي محسن الأحمر من منصبه كنائب رئيس للجمهورية

ويأتي هذا القرار، ضمن مخرجات مشاورات الرياض وإصلاح مؤسسة الرئاسة التي ظل حزب الإصلاح يسيطر على القرار فيها طيلة السنوات الماضية، منذ 2016.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فإن القرار الجمهوري، رقم ( 8) لسنة 2022، بشأن إعفاء نائب رئيس الجمهورية علي محسن الأحمر من منصبه.
واستند القرار على “دستور الجمهورية اليمنية، وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي واليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/ 11/ 2011، مخرجات الحوار الوطني الشامل، وعلى القرار الجمهوري رقم ( 48) 2016”.
كما ورد في القرار، أن إعفاء الأحمر من منصبه جاء “بناء على ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد”.
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