محمد بن سلمان الأعلى شعبية بين زعماء العالم

أظهر استطلاع لمركز الأبحاث الأسترالي Lowy Institute، في ديسمبر 2021، أن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان ، يُعد الشخصية الأعلى شعبية بين زعماء العالم في إندونيسيا. وطبقًا لنتائج الاستطلاع، التي أعلنها الموقع الإلكتروني للمركز في 4 أبريل الجاري، ونشرتها شبكة CNN Indonesia الثلاثاء، فإن شعبية الأمير محمد بن سلمان في إندونيسيا، التي يقطنها 257 مليون نسمة، وتُعد رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، تتفوق على شعبية رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدن، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني، شي جين بينج. نتائج الاستطلاع %57 ولي العهد الأمير محمد بن سلمان %52 ولي عهد الإمارات %44 رئيس الوزراء السنغافوري والرئيس الأمريكي %40 الرئيس الروسي %38 رئيس وزراء أستراليا ورئيس وزراء الهند %34 الرئيس الصيني وزعيم كوريا الشمالية



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