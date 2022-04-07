شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اليمني يعلن نقل صلاحياته إلى مجلس القيادة الرئاسي عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي بإعفاء نائب رئيس الجمهورية علي محسن الأحمر من منصبه، كما أعلن إنشاء مجلس قيادة رئاسي،و نقل صلاحياته إلى مجلس القيادة الرئاسي.

وبين وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، تشكيل مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ المرحلة الانتقالية، مبينًا أن مجلس القيادة الرئاسي يفوض بكل صلاحيات نائب الرئيس، وسيعمل على تعزيز الأمن وتوحيد الأجهزة الأمنية.