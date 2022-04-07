شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية»: 99% من سكان العالم يتنفسون هواء رديئاً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت منظمة الصحة العالمية إن جميع سكان العالم تقريباً يتنفسون هواء لا يفي بمعايير المنظمة الخاصة بجودة الهواء، داعيةً إلى فرض مزيد من الإجراءات لتقليل استخدام الوقود الأحفوري والذي يولد ملوثات تسبب مشكلات بالتنفس وتدفق الدم وتؤدي لملايين الوفيات التي يمكن الوقاية منها سنوياً.

وأصدرت المنظمة، بعد حوالي ستة أشهر من تشديد إرشاداتها بشأن جودة الهواء، تحديثاً لقاعدة بياناتها الخاصة بجودة الهواء يوم الاثنين، والتي تعتمد على معلومات من عدد متزايد من المدن والبلدات والقرى في جميع أنحاء العالم، يبلغ مجموعها الآن أكثر من 6000.

وقالت المنظمة إن 99% من سكان العالم يتنفسون هواء أقل جودة، وغالباً ما يكون مليئاً بجزيئات قد تخترق عمق الرئتين وتدخل في الأوردة والشرايين وتسبب الأمراض.

وأضافت أن منطقتي شرق البحر المتوسط وجنوب شرق آسيا هما الأسوأ فيما يتعلق بجودة الهواء، تليهما قارة إفريقيا.