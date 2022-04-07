السجن مدى الحياة لرئيس بوركينا فاسو السابق بليز كومباوري

رئيس بوركينا فاسو السابق بليز كومباوري (أ ف ب).

حُكم على رئيس بوركينا فاسو السابق بليز كومباوري بالسجن مدى الحياة غيابياً بعد إدانته بتهمة المشاركة في اغتيال سلفه توماس سانكارا الذي قتل مع 12 من رفاقه خلال انقلاب عام 1987.

وقضت محكمة واغادوغو العسكرية أيضاً بالسجن مدى الحياة على قائد حرسه ياسينت كافاندو والجنرال جيلبير دينديري أحد قادة الجيش خلال انقلاب 1987، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

وغاب بليز كومباوري المقيم في منفاه في ساحل العاج منذ 2014 وكافاندو الهارب منذ 2016، عن المحاكمة التي انطلقت قبل ستة أشهر.