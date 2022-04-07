شكرا لقرائتكم خبر عن هل يسمح بالاستزراع التكاملى بين الاستزراع السمكى والنباتى؟..قانون البحيرات تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سمح قانون البحيرات والثروة السمكية الصادر برقم 146 لسنة 2021، أنه يجوز بقرار من الجهاز الترخيص باتباع الاستزراع التكاملى بين الاستزراع السمكى والاستزراع النباتى .

ونصت المادة رقم 53 من القانون على أنه يجوز بقرار من الجهاز الترخيص باتباع الاستزراع التكاملى بين الاستزراع السمكى والاستزراع النباتى، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك .

ووفقا للقانون تحدد المناطق المخصصة للاستزراع السمكى بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الجهاز ، كما يحظر إنشاء الأقفاص السمكية بالمياه البحرية إلا بترخيص من الجهاز وبعد موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة والجهات ذات الصلة ،وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص .