شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تهدد بسبب التصويت على تعليق عضويتها بـ«حقوق الإنسان» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت روسيا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من أن الموافقة أو حتى الامتناع عن التصويت على محاولة الولايات المتحدة لتعليق عضوية موسكو في مجلس حقوق الإنسان سيعتبر "بادرة غير ودية" لها عواقب على العلاقات الثنائية، وفقا لمذكرة اطلعت عليها رويترز أمس الأربعاء.

كانت الولايات المتحدة قد قالت يوم الاثنين إنها ستسعى إلى تعليق عضوية روسيا في المجلس بعد أن اتهمت أوكرانيا القوات الروسية بقتل مئات المدنيين في بلدة بوتشا.

ومن المقرر أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا على الإجراء اليوم الخميس .

ويمكن لأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العامة الذين يحق لهم التصويت تعليق عضوية بلد ما لارتكابه انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان.

وحثت بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة الدول على "التحدث علنا ضد القرار المناهض لروسيا". ولم يتضح على الفور عدد الدول التي تلقت المذكرة.

وجاء في المذكرة "من الجدير بالذكر أنه ليس فقط دعم مثل هذه المبادرة، ولكن أيضا الموقف المحايد في التصويت (الامتناع أو عدم المشاركة) سيعتبر بادرة غير ودية".