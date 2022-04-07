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بريطانيا تخطط لإرسال عربات مدرعة إلى أوكرانيا

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الدمام - شريف احمد - ذكرت صحيفة تايمز أن بريطانيا تضع خططا لإرسال مركبات مدرعة إلى أوكرانيا.

وقال التقرير إن الخيارات قيد الدراسة في وزارة الدفاع تشمل إرسال مركبة دورية مدرعة ، مثل ماستيف ، أو عربة مثل جاكال ، والتي يمكن استخدامها كمركبة استطلاع أو دورية بعيدة المدى.

وذكرت تايمز نقلا عن مصدر دفاعي أنه سيتم تجريد المركبات من المعدات الحساسة وسيتم إرسال قوات بريطانية إلى دولة مجاورة لأوكرانيا لإجراء التدريبات.

وقال التقرير إن بريطانيا ستعلن عن مزيد من الدعم ، بما في ذلك صواريخ مضادة للدبابات والطائرات ، في الأيام المقبلة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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