القيادة تهنئ السيد رودريغو تشافيز بمناسبة فوزه في الانتخابات

بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للسيد رودريغو تشافيز، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية كوستاريكا.

وأعرب الملك عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح، ولشعب جمهورية كوستاريكا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة للسيد رودريغو تشافيز، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية كوستاريكا.

وأعرب ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولشعب جمهورية كوستاريكا الصديق المزيد من التقدم والرقي.