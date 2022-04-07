القيادة تهنئ رئيس جمهورية صربيا بمناسبة إعادة انتخابه

وأعرب الملك عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح، ولشعب جمهورية صربيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
كما بعث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد برقية تهنئة لرئيس جمهورية صربيا، الرئيس ألكسندر فوتشيتش، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.
وأعرب ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، والمزيد من التقدم والرقي لجمهورية وشعب صربيا الصديق.
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