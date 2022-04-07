تدمير آليات عسكرية في مقاطعة خاركوف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مجموعة من الآليات العسكرية الأوكرانية، أجنبية الصنع، تم تدميرها بضربة وجهتها القوات الروسية إلى محطة قطار «لوزوفايا» في مقاطعة «خاركوف» شرقي أوكرانيا.
وأفادت الوزارة، في بيان مساء اليوم الأربعاء، بتدمير مركز قيادة تابع للواء 56 للقوات المسلحة الأوكرانية، وقاعدة تابعة للقوميين المتطرفين في مقاطعة «دونيتسك»، بالإضافة إلى توجيه ضربة صاروخية إلى مخازن محروقات.
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