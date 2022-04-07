بمشاركة نتنياهو.. مظاهرات في إسرائيل للمطالبة باستقالة حكومة بينيت

كتبت أسماء لمنور في الخميس 7 أبريل 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

تظاهر المئات من أنصار اليمين الإسرائيلي المتطرف والمستوطنين، مساء اليوم الأربعاء في مدينة القدس المحتلة، مطالبين باستقالة الائتلاف الحكومي برئاسة نفتالي بينت.

وشارك في التظاهرة رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو وعدد من أعضاء الكنيست عن حزبي “الليكود” و”الصهيونية الدينية” منهم يسرائيل كاتس وبتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير.

ودعا قادة معسكر اليمين إلى إسقاط حكومة بينيت لـ”فشلها” في مواجهات العمليات التي شهدتها المدن الإسرائيلية مؤخرا وأوقعت 12 قتيلا إسرائيلي، وما رافقها من توترات أمنية متصاعدة، مؤكدين على “فشلها وخطرها على هوية الدولة اليهودية”.

وجاءت التظاهرة، بعد ساعات من استقالة عضو الكنيست “عيديت سيلمان” من حزبها “يمينا”، سبقها الى هذه الخطوة انشقاق عضو الكنيست “عاميحاي شيكلي” الذي رفض تشكيل الحكومة بشكلها الحالي.

ودعا رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق نتنياهو إلى ما أسماه “وحدة المعسكر القومي الصهيوني”، مطالبًا أعضاء الائتلاف الحكومي عن أحزاب اليمين بـ “العودة إلى بيتهم الأيديولوجي.. لإعادة دولة إسرائيل إلى طريق الانتصار” حسب وصفه.

وقال نتنياهو: “جئنا إلى هنا الليلة لنقول لهذه الحكومة الضعيفة شيئًا واحدًا فقط… ارحلوا؛ أنتم تضرون بالهوية القومية للدولة وبمعيشة الشعب الإسرائيلي. أيامكم في الحكم معدودة”.

وتنذر التطورات الأخيرة، بعودة الحلبة السياسية الإسرائيلية إلى مأزقها الحاصل منذ بداية عام 2019، بعد فشل نتنياهو بتشكيل حكومة في أعقاب ثلاث جولات انتخابية للكنيست.

مع هذه الاستقالات يكون الائتلاف الحكومي يدعمه 60 عضو كنيست ويعارضه 60 عضو. وبالتالي، تكون كافة السيناريوهات مفتوحة، إما انتخابات جديدة تعقب إسقاط الحكومة بمشروع قانون لحجب الثقة عنها، أو تشكيل حكومة جديدة من خلال حجب الثقة عن الحالية .