وصول أكثر من ألف شخص من ماريوبول إلى زابوريجيا الأوكرانية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 7 أبريل 2022 01:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الأربعاء إن فريقا تابعا له قاد قافلة من الحافلات والسيارات الخاصة تقل أكثر من ألف شخص إلى زابوريجيا، وذلك بعد أن اعتمد المدنيون على أنفسهم في الفرار من مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة.

وقال باسكال هوندت رئيس بعثة اللجنة في أوكرانيا في بيان “وصول هذه القافلة إلى زابوريجيا يمثل إغاثة كبيرة لمئات الأشخاص الذين عانوا بشدة وهم الآن في موقع أكثر أمانا. ومع ذلك، من الواضح أن آلاف المدنيين المحاصرين داخل ماريوبول يحتاجون إلى ممر آمن ومساعدات للدخول”.

تعمل اللجنة في أوكرانيا منذ 2014 وأدخلت في الفترة الأخيرة أكثر من 700 طن من الإمدادات الطبية والمواد الغذائية ومواد الإغاثة إلى البلاد.

قصفت المدفعية الروسية مدينتي ماريوبول وخاركيف الأوكرانيتين اليوم الأربعاء في الوقت الذي يستعد فيه الغرب لفرض مزيد من العقوبات على موسكو ردا على عمليات قتل مدنيين وصفتها كييف وحلفاؤها بأنها جرائم حرب.

وتتعرض مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية لقصف مستمر تقريبا منذ الأيام الأولى للغزو الذي بدأ في 24 فبراير شباط، مما أدى إلى محاصرة عشرات الآلاف من السكان دون طعام أو ماء أو كهرباء.

وقالت المخابرات العسكرية البريطانية اليوم الأربعاء “الوضع الإنساني في المدينة يزداد سوءا”.

وأضافت “معظم السكان المتبقين البالغ عددهم 160 ألفا ليس لديهم كهرباء أو اتصالات أو دواء أو تدفئة أو ماء. القوات الروسية تمنع وصول المساعدات الإنسانية، ومن المرجح أن تضغط على المدافعين (عن المدينة) للاستسلام”.