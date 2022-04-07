حاكم خاركيف: لا يمكننا إخلاء بلدة “إيزيوم” التي تسيطر عليها روسيا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 7 أبريل 2022 01:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

قال حاكم منطقة خاركيف الأوكرانية أوليه سينيجوبوف اليوم الأربعاء إن السلطات الأوكرانية لا يمكنها مساعدة الناس على إخلاء بلدة إيزيوم الواقعة على خط المواجهة الشرقي أو إرسال مساعدات إنسانية لأن البلدة تخضع للسيطرة الروسية تماما.

تشهد المناطق الشرقية خاركيف ودونيتسك ولوجانسك أسوأ المعارك في أوكرانيا بعد انسحاب القوات الروسية من محيط كييف.

وشنت روسيا هجوما واسع النطاق على جارتها أوكرانيا، 24 فبراير الماضي بعد إعلان الأخيرة نيتها الانضمام لحلف شمال الأطلسي “ناتو” وهو ما تراه موسكو يمثل خطرًا على أمنها القومي بسبب تزايد الأنشطة العسكرية للغرب قرب حدودها.

دوّت أصوات انفجارات في منطقة “لفيف” غرب أوكرانيا، فجر اليوم الأربعاء، بينما أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 33 منشأة بنية تحتية عسكرية للجيش الأوكراني، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ إن الجيش الروسي يركز الآن على شرق وجنوب أوكرانيا، وإنه يسعى للاستيلاء على منطقة دونباس بكاملها وإقامة جسر بري إلى جزيرة القرم.