ضعف وتردد بايدن يهزان صورة أمريكا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لوحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أخيرا وفي أكثر من مناسبة بعواقب لكل من يحاول جعل روسيا تفلت من طائلة العقوبات التي فرضت عليها بسبب غزو أوكرانيا، وخصت واشنطن بالذكر الصين حيث حذرتها بشكل مباشر من الإقدام على خطوات مثل هذه. لكن هل لقت تلك التحذيرات آذانا صاغية في بكين؟.

وقالت المحللة السياسية الأمريكية جوديث بيرجمان في تقرير نشره معهد جيتستون الأمريكي «إنه بالرغم من العقوبات الغربية المشددة على روسيا، استمرت حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا لأكثر من شهر ولا يُظهر بوتين أي علامات على التراجع، والقوة التي تساعده على تحمل آثار العقوبات ومواصلة الحرب هي الصين أقوى حليف لروسيا».

وقبل وقت قصير من الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، أبرمت روسيا والصين عقودا بقيمة مئات المليارات من الدولارات، وهذه الصفقات، من خلال تقويض العقوبات الغربية على روسيا، هي شريان الحياة لبوتين وحربه على أوكرانيا، بحسب بيرجمان.

فالصين، ربما بعين طامعة تجاه تايوان، لم تقم بإدانة غزو روسيا لأوكرانيا، وذكرت مرارا أنها ضد فرض عقوبات على روسيا. ووصف نائب وزير الخارجية الصيني لي يوتشنج العقوبات الغربية بأنها «مشينة».

ولم تحاول الصين حتى إخفاء أنها تواصل القيام بأعمال تجارية مع روسيا. وكما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج ون بين في مؤتمر صحفي «ستواصل الصين وروسيا إجراء تعاون تجاري طبيعي بروح من الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة».

وتقول بيرجمان «إنه لا يوجد شيء جديد أو مفاجئ في قرار الصين بتوفير شريان الحياة الذي يمكن بوتين من البقاء واقفا على قدميه».

وبعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم في مارس 2014 وقوبلت بعقوبات غربية، اتجهت روسيا إلى الصين. وفي مايو 2014، وقعت روسيا والصين صفقة توريد غاز بقيمة 400 مليار دولار، مما يجعل الصين ثاني أكبر سوق للغاز في روسيا بعد ألمانيا.

وجاء في تقرير صدر في فبراير 2015 عن المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية ما يلي: «بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات على روسيا (في عام 2014)، اتخذ الرئيس فلاديمير بوتين منعطفا دراماتيكيا تجاه الصين ووقع سلسلة من الصفقات، بما في ذلك صفقة بقيمة 400 مليار دولار لتصدير الغاز إلى الصين في مايو الماضي».

وترى بيرجمان أنه بالإضافة إلى تقويض العقوبات من خلال تجارة السلع الأساسية، ربما تساعد الصين روسيا أيضا على إخفاء أموالها.

وترى بيرجمان أنه على الرغم من كل ما سبق، تواصل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الحديث عن الصين كما لو كانت لا تزال هناك حاجة إلى دليل على أنها تقوض العقوبات المفروضة على روسيا.

وفي 18 مارس، حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مكالمة فيديو مع الرئيس الصيني شي جين بينج، من أنه ستكون هناك «تداعيات وعواقب إذا قدمت الصين دعما ماديا لروسيا»، ولكن دون أن يكون محددا. حتى أن مسؤولا أمريكيا كبيرا لم يكشف عن اسمه قال «لم يكن الرئيس في الحقيقة يقدم طلبات محددة من الصين. أعتقد أن وجهة نظرنا هي أن الصين ستتخذ قراراتها الخاصة».

وتقول بيرجمان «إنه من الواضح أن الصين تقدم مساعدة مادية لروسيا، وتتساءل قائلة «إذن أين هي العواقب»؟

وتقول بيرجمان في ختام تقريرها «إن إدارة بايدن، من خلال التهديد المتكرر بـ «العواقب» وإصدار «تحذيرات» للصين، «إذا» ساعدت روسيا على تقويض العقوبات، تواصل فقط إظهار التردد والضعف والافتقار إلى القيادة، إن التكرار المستمر لهذه التحذيرات دون إجراءات متابعة من قبل إدارة بايدن لن يؤدي إلا إلى فقدان إضافي للمصداقية والمزيد من تدهور الردع الأمريكي على حساب الغرب».

صفقات روسيا والصين:

