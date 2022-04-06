شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد وفيات الاحتجاج في «بيرو» إلى 5 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت السلطات في بيرو أمس الأربعاء إن شخصا خامسا توفي في الاحتجاجات الأخيرة المناهضة للحكومة التي أثارها ارتفاع أسعار الوقود، وذلك في أحد المؤشرات على الاضطرابات التي تتأجج عالميا بفعل أزمة الطاقة العالمية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا.

وقالت وزارة الداخلية في بيرو إن رجلا يبلغ من العمر 25 عاما توفي وإنها تحقق في الأمر.

وقالت نقابة تمثل العاملين في قطاع الزراعة بمدينة إيكا بجنوب بيرو إن الرجل قتل في اشتباكات مع الشرطة.

اندلعت الاحتجاجات على خلفية ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة بسبب العقوبات المفروضة على روسيا التي غزت أوكرانيا في أواخر فبراير شباط.

وتصاعدت الاضطرابات في الأيام الأخيرة وأثارت قلق حكومة الرئيس بيدرو كاستيلو المنتمي لتيار يسار الوسط.

وتحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف ليلا مع أنباء عن أعمال نهب لعدة مبان حكومية.