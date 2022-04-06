شكرا لقرائتكم خبر عن قصف روسي يدمر 10 مبان في «سيفيرودونيتسك» الأوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفاد مسؤولون أوكرانيون، بأن قصفا بالمدفعية الروسية دمر أكثر من 10 مبان شاهقة في مدينة سيفيرودونيتسك شرقي البلاد.

وقالت هيئة الدفاع المدني في منطقة لوهانسك إن خمس منازل خاصة ومدرسة ومركز تسوق وعدة مرائيب (جراجات) تعرضت للقصف.

ويحث حاكم لوهانسك والحكومة في كييف سكان لوهانسك والآخرين في شرقي البلاد على حزم متعلقاتهم والفرار قبل عدوان روسي كبير محتمل.

وقالت نائبة رئيس الوزراء إرينا فيريشتشوك، إن السكة الحديدية الأوكرانية نقلت عدة آلاف شخص من مناطق مهددة إلى غربي البلاد اليوم الأربعاء وحده.