شكرا لقرائتكم خبر عن بوركينا فاسو تفرج عن الرئيس السابق «كابوري» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت القيادة العسكرية في بوركينا فاسو سراح الرئيس السابق روك مارك كريستيان كابوري، حسبما أعلنت الحكومة في بيان اليوم الأربعاء بعد ضغط من المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس ) لاستعادة الديمقراطية في الدولة المنتجة للذهب التي بدون سواحل بحرية.

كان كابوري قيد الإقامة الجبرية منذ استيلاء الجيش في الرابع والعشرين من كانون الثاني/يناير على السلطة الذي تخشي الجيران الإقليمية لبوركينا فاسو وشركاء دوليون من أنه قد يزيد عدم استقرار الدولة الواقعة غربي أفريقيا ،ويقوض القتال ضد المسلحين الإسلاميين في منطقة الساحل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن إطلاق سراح كابوري إشارة إلى حسن النوايا بعدما قاومت القيادة العسكرية ضغطا من إيكواس لتسليم السلطة في أقل من ثلاث سنوات ، قائلة إن أولويتها هى استعادة الأمن في البلاد.