موسكو تكشف حقيقة عزمها اغتيال زيلينسكي

وقال بيسكوف، بحسب قناة LCI الفرنسية، ردا على سؤال عما إذا كانت السلطات الروسية ترغب في اغتيال زيلينسكي: "لا، هذا كذب".

كما كذّب بيسكوف ادعاءات مفادها أن روسيا وضعت خططا للإطاحة بزيلينسكي، مشددا على أن الحديث لا يدور أيضا على إمكانية احتلال روسيا لأوكرانيا.



وأشار المتحدث إلى أن تصريحات زيلينسكي بخصوص العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تستدعي اهتمام الكثير من الصحفيين، مرجحا أن "هذه التصريحات تأتي تحت تأثير مشروبات روحية أو مواد مخدرة".

وقال: "إنه الرئيس الأوكراني ولا نعلم ما يشربه ويدخنه".

وأعرب بيسكوف عن اهتمام روسيا بقبول زيلينسكي الشروط المطروحة من قبل وفدها التفاوضي، مبديا رغبة موسكو في إنهاء عمليتها العسكرية في أوكرانيا عبر التفاوض.