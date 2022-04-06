519 طفلا ضحايا مخلفات الحروب في العراق

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وذكرت «اليونيسف»، في بيان، أنه على مدى السنوات الخمس الماضية تعرض 519 طفلا في العراق للقتل أو الإعاقة.
وأضاف بيانها أن أكثر من 80% من الأطفال المصابين هم من الذكور.
يتأثر الأولاد بشكل ملحوظ بسبب حوادث عمالة الأطفال، مثل رعي الحيوانات أو جمع الحديد الخردة لبيعه.
وحذرت اليونيسف في بيانها من أن الجهود الرامية إلى خلق بيئة مستقرة وآمنة للأطفال في العراق، ما زالت تتعرض للتقويض نتيجة لوجود المواد الحربية المتفجرة، لا سيما في المناطق السكنية وفي المجتمعات الريفية.
وأضافت أنه على الرغم من أن العراق لم يشهد صراعات في السنوات الأخيرة، لا تزال الألغام الأرضية والذخائر غير المنفلقة أو المتروكة (وما يسمى بالمخلفات الحربية)، تتسبب بالوفيات والإصابات في جميع أنحاء البلاد.
وتؤكد المنظمات الإنسانية أن هذا الخطر يهدد شخصا من كل 4 في هذا البلد، الذي يعد من الأكثر تضررا في العالم جراء هذه المخلفات.
وحثت اليونيسف ودائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في البيان، جميع الأطراف على تسريع كل الجهود لإزالة الألغام، والذخائر غير المنفلقة وتعزيز مساعدة الضحايا، ودعم حق الأطفال.
وتمكنت الداخلية من ضبط كدس يحتوي على 5 صواريخ ستريلا، تعود لعصابات داعش الإرهابية.
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