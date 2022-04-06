شكرا لقرائتكم خبر 519 طفلا ضحايا مخلفات الحروب في العراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قتل أكثر من 500 طفل أو تُعرضوا للإعاقة والتشويه بسبب المواد المتفجرة التي خلفتها الحروب في العراق على مدى السنوات الخمس الماضية، حسب ما أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، «يونيسف»، في وقت عثرت القوات العراقية على 5 صواريخ من نوع «ستريلا» في محافظة ديالى، فيما قبض على 4 إرهابيين.

وذكرت «اليونيسف»، في بيان، أنه على مدى السنوات الخمس الماضية تعرض 519 طفلا في العراق للقتل أو الإعاقة.

وأضاف بيانها أن أكثر من 80% من الأطفال المصابين هم من الذكور.

يتأثر الأولاد بشكل ملحوظ بسبب حوادث عمالة الأطفال، مثل رعي الحيوانات أو جمع الحديد الخردة لبيعه.

وحذرت اليونيسف في بيانها من أن الجهود الرامية إلى خلق بيئة مستقرة وآمنة للأطفال في العراق، ما زالت تتعرض للتقويض نتيجة لوجود المواد الحربية المتفجرة، لا سيما في المناطق السكنية وفي المجتمعات الريفية.

وأضافت أنه على الرغم من أن العراق لم يشهد صراعات في السنوات الأخيرة، لا تزال الألغام الأرضية والذخائر غير المنفلقة أو المتروكة (وما يسمى بالمخلفات الحربية)، تتسبب بالوفيات والإصابات في جميع أنحاء البلاد.

وتؤكد المنظمات الإنسانية أن هذا الخطر يهدد شخصا من كل 4 في هذا البلد، الذي يعد من الأكثر تضررا في العالم جراء هذه المخلفات.

وحثت اليونيسف ودائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في البيان، جميع الأطراف على تسريع كل الجهود لإزالة الألغام، والذخائر غير المنفلقة وتعزيز مساعدة الضحايا، ودعم حق الأطفال.

وتمكنت الداخلية من ضبط كدس يحتوي على 5 صواريخ ستريلا، تعود لعصابات داعش الإرهابية.