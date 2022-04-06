ألغام الحوثي تقتل 6400 مدني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وثق تقرير حقوقي مقتل وإصابة أكثر من 6400 مدني بالألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي الإيرانية خلال نحو 8 سنوات.

وأوضح التقرير الصادر عن 9 منظمات حقوقية وإنسانية عاملة في مأرب أن 2818 مدنيا قتلوا وأصيب 3655 آخرين خلال الفترة من أبريل 2014م وحتى مارس 2022م في 17 محافظة.

وذكر التقرير الصادر بالتنسيق مع مكتبي حقوق الإنسان والشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة مأرب، بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام تحت عنوان (الألغام كابوس يطارد اليمنيين) أن ألغام الحوثي تسببت في تضرر 5 آلاف و596 منشأة عامة وخاصة جزئي وكلي. ولفت التقرير إلى أن الميليشيات الانقلابية انفردت بزراعة الألغام الأرضية والبحرية والعبوات الناسفة بكل أشكالها وأحجامها على نطاق واسع من المناطق التي اجتاحتها منذ بداية الحرب وحتى اليوم.

في غضون ذلك قتل وأصيب 8 مدنيين آخرين جراء انفجار مقذوف في مدينة الحديدة، الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي غربي البلاد وذكر مصدر محلي أن طفلا قتل وأصيب سبعة مدنيين آخرين في انفجار مقذوف من مخلفات الحرب، مساء الثلاثاء في مديرية الحوك بمدينة الحديدة، وأضافت المصادر أن المقذوف انفجر أمام منزل في حي الحوك العليا بالقرب من معمل أبكر حاتم، ما أدى إلى مقتل طفل وإصابة 7 آخرين، بجروح متفاوتة.

من جهته، وصف المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ المشاورات اليمنية اليمنية في الرياض بأنها فرصة حقيقية للحل باليمن.

وأكد في مؤتمر صحفي من عمان أمس، أن الهدنة تحتاج لدعم واحترام جميع الأطراف، وإن مكتبه يعمل على التحضير لاجتماع للاتفاق على فتح طرقات تعز وغيرها من المحافظات، وأوضح أن الأيام الأولى في الهدنة هي الأهم وتحدد المسار إلى الأمام.

جاء ذلك بعد أن أعلن سفير مجلس التعاون الخليجي في اليمن سرحان المنيخر أن الوفاق هو عنوان المشاورات اليمنية - اليمنية في الرياض، لافتا إلى أن المشاركين يسابقون الزمن للوصول إلى حل. وتتواصل المشاورات اليمنية اليمنية في الرياض لمناقشة الحلول وآلية التنفيذ بالتزامن مع جلسات لجان المحاور الستة.

وكان رئيس الحكومة اليمنية الدكتور معين عبدالملك، أكد أن ثلاثة مستويات، تحول دون انهيار الوضع الاقتصادي وحدوث مجاعة في اليمن، وقال أثناء جلسات نقاشات عقدتها حكومة الكفاءات السياسية، مع المشاركين في المشاورات اليمنية - اليمنية «هناك ثلاثة مستويات للدعم الاقتصادي، التي تحول دون انهيار المؤسسات الاقتصادية والخدمات والدخول في مجاعة، وهي دعم مجال استقرار العملة، ومجال الأمن الغذائي، وتقديم الدولة للخدمات الأساسية، مياه وكهرباء وصحة وتعليم ورواتب».

وأكد أن الهدف الاستراتيجي، إعادة رسم مسارات الاقتصاد اليمني، وأن يكون جزءا وشريكا للاقتصاد في دول الخليج، وهذا يتطلب تغييرات وإصلاحات واسعة في بناء الاقتصاد والمؤسسات الوطنية.

ضحايا ألغام الحوثي:

549 قتيلا في تعز.

479 قتيلا في الحديدة.

272 قتيلا في مأرب

216 قتيلا في البيضاء.

مشاهدات يمنية:

