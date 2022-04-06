لبنان يضبط 975 كجم حشيش قبل تصديرها لأوروبا

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وقال الوزير مولوي، على موقعه على «تويتر» «تواصل قوى الأمن الداخلي بحزم عمليات ضبط تهريب المخدرات إلى الخارج، إذ ضبط مكتب مكافحة المخدرات في مرفأ بيروت 975 كجم من الحشيش في صناديق سلع استهلاكية متجهة إلى إحدى الدول الأوروبية».
وأضاف «تم تحديد المتورطين والعمل جار على توقيفهم»، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية بالمرصاد لإحباط كل عمليات التهريب.
يذكر أن القوى الأمنية اللبنانية تقوم بمكافحة آفة المخدرات في لبنان ومكافحة عمليات تصنيعها وكشف ما يتصل بعمليات تهريبها إلى الخارج.
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