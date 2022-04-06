شكرا لقرائتكم خبر لبنان يضبط 975 كجم حشيش قبل تصديرها لأوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام مولوي أمس عن ضبط 975 كجم من مخدر الحشيش في مرفأ بيروت كانت متجهة الى إحدى الدول الأوروبية.

وقال الوزير مولوي، على موقعه على «تويتر» «تواصل قوى الأمن الداخلي بحزم عمليات ضبط تهريب المخدرات إلى الخارج، إذ ضبط مكتب مكافحة المخدرات في مرفأ بيروت 975 كجم من الحشيش في صناديق سلع استهلاكية متجهة إلى إحدى الدول الأوروبية».

وأضاف «تم تحديد المتورطين والعمل جار على توقيفهم»، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية بالمرصاد لإحباط كل عمليات التهريب.

يذكر أن القوى الأمنية اللبنانية تقوم بمكافحة آفة المخدرات في لبنان ومكافحة عمليات تصنيعها وكشف ما يتصل بعمليات تهريبها إلى الخارج.