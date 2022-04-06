مقتل وإصابة 3 من ميليشيات قسد السورية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت مصادر محلية سورية أمس بمقتل مسلح من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وإصابة اثنين آخرين بجروح متفرقة، في هجوم مسلح استهدفهم بريف دير الزور الشرقي. ونقلت الوكالة السورية للأنباء (سانا) عن المصادر قولها «إن هجوما بالأسلحة الرشاشة نفذته الفصائل الشعبية استهدف تحركا لميليشيات (قسد) في حي القلعة بمدينة هجين في ريف دير الزور الشرقي ما أدى إلى مقتل مسلح من الميليشيات وإصابة اثنين آخرين».



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