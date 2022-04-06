الجيش الجزائري يدمر مخبأ للإرهابيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دمر الجيش الجزائري أمس مخبأ للإرهابيين في منطقة تيزي وزو شرق البلاد.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان أمس، أن مخابئ الإرهابيين كانت تحتوي على كمية من الأسلحة من بينها صاروخ أرض جو، وقاذفتي صواريخ، وذخيرة وقذائف مدفعية.

وأضاف البيان، «إن هذه العملية النوعية تأتي في إطار مكافحة الإرهاب وقطع جميع مسببات بقاء الإرهابيين داخل البلاد.