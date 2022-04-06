11 ممر هروب في مدن محاصرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الحكومة في كييف اليوم الأربعاء، إقامة 11 ممر هروب في مدن أوكرانية محاصرة.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك إنه في مدينة ماريوبول الواقعة في الجنوب، وهي إحدى أكثر المدن تضررا من الهجمات الروسية، هناك مسار للمركبات الخاصة يؤدي إلى اتجاه مدينة زابوريجيا.

ومن مدينة بيرديانسك وغيرها من المواقع القريبة، من المقرر أن تنقل الحافلات المدنيين إلى مناطق آمنة، رغم أنه باستطاعتهم أيضا أن يغادروا بالسيارة.

مقتل 1500 مدني أوكراني

وثقت الأمم المتحدة مقتل 1480 مدنيا في أوكرانيا، منذ انطلاق الغزو الروسي في 24 فبراير الماضي. وقالت روزماري ديكارلو مبعوثة الأمم المتحدة للشؤون السياسية وإحلال السلام، «إن 2195 مدنيا أصيبوا، مشيرة إلى أعداد نشرتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان».

غير أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تعتقد أن الأعداد الحقيقية أعلى بكثير بسبب العدد الكبير من الحالات، التي لم يتم الإبلاغ عنها.

أوروبا تفرض عقوبات على ابنتي بوتين

يناقش الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على ابنتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفقا لمصادر مطلعة، فيما يحاول التكتل اتخاذ رد فعل إزاء قيام الجنود الروس المنسحبين بقتل مدنيين أوكرانيين. وتضم القائمة المقترحة، التي تحتاج إلى موافقة حكومات أوروبية وقد تتغير قبل صدورها، عشرات الأفراد الآخرين، ومن بينهم شخصيات سياسية وأقطاب الأعمال وأفراد أسرهم وعدد من مروجي الدعاية.

ويعد فرض عقوبات على ابنتي بوتين، كاتيرينا وماريا، خطوة رمزية إلى حد كبير حيث إنه من غير الواضح ما إذا كانت لهما أصول كبيرة خارج روسيا.