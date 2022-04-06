بي بي سي: محكمة العدل الأوروبية تؤكد قرارها بإلغاء تجميد أموال وأصول أسرة مبارك

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن محكمة العدل الأوروبية أكدت اليوم، الأربعاء، قرارها السابق بإلغاء تجميد أموال وأصول أسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

وبحسب ما كر الموقع الإلكتروني لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فإن المحكمة ألزمت مجلس الاتحاد الأوروبي بدفع التكاليف التي تكبدتها عائلة مبارك في الدعوى القضائية المتعلقة بطلب تعويضات مقابل الأضرار التي لحقت بأفراد العائلة بسبب تجميد أموالهم وأصولهم.

وذكرت "بي بي سي" أن المحكمة قالت في حيثيات حكمها: "المحكمة الأوروبية لم تف بالتزامها بالتحقق من أن السلطات المصرية تصرفت بما يتفق مع حقوق الدفاع والحق في الحماية القضائية لأسرة مبارك قبل اعتماد القرارات التقييدية ضدهم".

وفي بيان أرسلته شركة المحاماة البريطانية "كارتر روك"، والتي تمثل أسرة مبارك، علق جمال مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل، على القرار قائلا: "لقد بات مؤكدًا دون شك بأن الإجراءات التي اتخذت ضد عائلتي خلال السنوات العشر الماضية كانت غير قانونية".

ولفت البيان إلى أن محكمة العدل الأوروبية أقرت اليوم بشكل قاطع بأن جميع العقوبات التي اتخذت ضد أفراد عائلة مبارك لم تكن قانونية من البداية.

وجُمدت أموال وأصول الرئيس الراحل محمد حسني مبارك وأرملته سوزان مبارك وابنيه علاء وجمال وزوجتيهما هايدي راسخ وخديجة الجمال، في أعقاب ثورة يناير 2011 التي أطاحت بمبارك.

وقضت محكمة العدل الأوروبية في ديسمبر عام 2020 بإلغاء أحكام سابقة وقرارات بتجميد أموال وأصول أسرة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك.