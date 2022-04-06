واشنطن تستهدف بنات فلاديمير بوتين بإجراءات جديدة

الشارقة - اميمة ياسر - فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عقوبات على ابنتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعائلات كبار المسؤولين الروس الآخرين، مثل وزير الخارجية سيرجي لافروف.

ونقلت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قوله "نفرض اليوم عقوبات على ابنتي فلاديمير بوتين البالغتين، وزوجة الوزير لافروف وابنته، وأعضاء مجلس الأمن القومي الروسي".

كما أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على عدد من مسؤولي الحكومة الروسية، بما في ذلك نائب رئيس مجلس الأمن دميتري ميدفيديف، ورئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين.

وكان البيت الأبيض، أعلن أمس الثلاثاء أن الإدارة الأمريكية ستفرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا اليوم الأربعاء.