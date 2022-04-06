هربًا من حرارة الجو.. مصرع طالب غرقًا في مياه ترعة نبروه بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

لقي طالب مصرعه غرقًا، اليوم الأربعاء، أثناء استحمامه في مياه ترعة بحر نبروه بمحافظة الدقهلية هربًا من حرارة الجو، ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار.

تلقي مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة نبروه من بعض الأهالي بغرق أحد الطلاب أثناء استحمامه بترعة بحر نبروه.

انتقلت قوات الإنقاذ النهري وضباط وحدة المباحث إلى مكان البلاغ وجرى انتشال الجثة، وبالفحص تبين أنه يدعى كريم عبدالحميد محمد، 16 عامًا، طالب.

وبسؤال شهود الواقعة أكدوا في محضر الشرطة بقيام المتوفي بالنزول إلى المياه للاستحمام هربًا من حرارة الجو وتبين أنه لعدم إجادته السباحة جرفه التيار وتوفي غرقًا.

نقلت سيارة الإسعاف جثمان الطالب إلى مستشفى نبروه تحت تصرف النيابة العامة، وأكد تقرير مفتش الصحة أن الوفاة بسبب اسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية في الحادث.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.