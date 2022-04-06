"بوتشا نموذج لما يحدث".. البيت الأبيض: هناك مجازر أخرى في أوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

‏قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، مساء الأربعاء إز ما حدث في بوتشا هو نموذج عما يحدث في أوكرانيا ولا بد أن هناك مجازر أخرى، حسبما ذكرت "الحرة".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال في وقت سابق اليوم، ‏‎إن ما يحدث للأوكرانيين ليس أقل من جرائم حرب، مؤكدًا على وقوف واشنطن إلى جانب الشعب الأوكراني في كفاحة ضد العدوان الروسي.

وأكد بايدن أن كييف لا تزال صامدة أمام العدوان الروسي، مشيرًا إلى أن موسكو فشلت في تحقيق أهدافها في أوكرانيا.

وكانت مستشارة الأمم المتحدة المعنية بمنع الإبادة الجماعية أليس ويريمو نديريتو عبرت عن استيائها وإدانتها للحدث المثير للقلق في بوتشا والذي يشير إلى دلائل خطيرة للغاية على احتمال ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

وجددت المستشارة - في بيان اليوم الأربعاء من فيينا - التأكيد على رسائل الأمين العام والمفوض السامي لحقوق الإنسان والمنسق المقيم للأمم المتحدة في أوكرانيا الداعية لوقف فوري لإطلاق النار وإجراء تحقيق فعال ومستقل يفضي إلى المساءلة الجنائية عن قتل المدنيين في هذا الموقع.