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الأمم المتحدة: دلائل خطيرة على احتمال ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - النمسا - (أ ش أ)

أعربت مستشارة الأمم المتحدة المعنية بمنع الإبادة الجماعية أليس ويريمو نديريتو عن استيائها وإدانتها للحدث المثير للقلق في بوتشا والذي يشير إلى دلائل خطيرة للغاية على احتمال ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

وجددت المستشارة - في بيان اليوم الأربعاء من فيينا - التأكيد على رسائل الأمين العام والمفوض السامي لحقوق الإنسان والمنسق المقيم للأمم المتحدة في أوكرانيا الداعية لوقف فوري لإطلاق النار وإجراء تحقيق فعال ومستقل يفضي إلى المساءلة الجنائية عن قتل المدنيين في هذا الموقع.

وفي الوقت نفسه، نبهت المستشارة إلى تأثير هذه الأزمة على مناطق أخرى في أوروبا حيث دعت جميع الجهات الفاعلة إلى تعزيز جهود الأمن في منطقة غرب البلقان .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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