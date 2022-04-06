الاحتلال يعتقل 5 مقدسيين من باب العامود وأسيرًا محررًا من الضفة الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - فلسطين - (أ ش أ)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، خمسة شبان من منطقة باب العامود، عند مدخل البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال أيضًا أسيرًا محررًا من "طوباس" بعد استدعائه للتحقيق في معسكر سالم، غرب جنين بالضفة الغربية.

وأفاد نادي الأسير في طوباس بأن الاحتلال اعتقل الشاب يزن منجد مسلماني (23 عامًا)، بعد أن استدعته للتحقيق في معسكر سالم.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ الأول من رمضان 38 مقدسيًا، بعضهم ما زال رهن الاعتقال، والبعض الآخر أفرج عنه بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة وفرضت عليهم غرامات مالية.