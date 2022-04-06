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3673 طلب تقنين لأراضي أملاك الدولة في بني سويف

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محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

وافقت اللجنة العليا للبت في طلبات تقنين أراضي الدولة في بني سويف، على قبول 39 طلب تقنين جديد، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للطلبات التي جرت الموافقة عليها حتى الآن 3673 طلب تقنين، فيما وصل عدد العقود التي جرى تحريرها 2012 عقدًا بواقع 1495 عقد مباني، و517 عقد زراعة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور محمد هاني، محافظ بني سويف، والدكتور عاصم سلامة، نائب المحافظ، ومسؤولي الزراعة والإسكان والمساحة والري والأملاك وحماية الأراضي ورؤساء المدن، بجانب أعضاء لجان مكتب تقنين أملاك الدولة بديوان عام المحافظة.

ومن جانبه، أكد محافظ بني سويف، على متابعته المستمرة لملف التقنين، للعمل على تذليل أية عقبات تحول دون إنهاء الإجراءات حفاظًا على المال العام، من خلال تسريع إنهاء الإجراءات، وتكثيف عمل اللجان المختصة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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