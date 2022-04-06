سيارة محمَّلة بمواد مشتعلة تصطدم بالسفارة الروسية في رومانيا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 أبريل 2022 10:24 مساءً - منذ 38 دقيقة

أفادت وكالة الاسوشيتد برس بأنّ سيارة بداخلها مواد مشتعلة، اصطدمت بالبوابة الرئيسية للسفارة الروسية في عاصمة رومانيا، بوخارست، اليوم الاربعاء، مما أدّى الى اشتعالها ومقتل السائق وفق الشرطة.

في المعلومات، اصطدمت السيارة بمدخل السفارة عند الساعة السادسة صباحا، من دون ان تدخل الى مبنى السفارة.

وأظهر مقطع فيديو بعد الحادثة، السيارة وهي تشتعل بينما يركض رجال الأمن باتجاه موقع الحادثة.

ووفق الشرطة، تمكّنت فرق الإطفاء بعد الوصول الى الموقع من إخماد النيران، غير ان السائق توفّي على الفور.

المحققون الذين عاينوا المكان أبلغوا الصحافيين، أنهم وجدوا صناديق تحتوي على مواد قابلة للاشتعال والتي سيتفحصها خبراء.

وفي تصريح عقب الحادثة، قالت السفارة الروسية انه لم تُسجَّل أي اصابات بين الموظفين، وعبّرت عن تعازيها لعائلة السائق، غير أنها أضافت: “لا شكّ انّ السائق ارتكب هذا الفعل تحت تأثير “الانفجار الهيستيري” المعادي لروسيا المرتبط بالاستفزاز الذي يحصل في مدينة بوتشا”.

وزير خارجية رومانيا ردّ بتصريح، داعيًا الجانب الروسي الى اتّباع أفصى درجات ضبط النفس قبل تقديم أي تحليل، قبل إجراء التحقيقات.

كذلك، قال السفير الروسي الى رومانيا، فاليري كوزمين، في حديث صحافي إنّ السفارة في بوخارست تلقّت بشكل متكرر تهديدات عبر البريد الالكتروني.