ماكرون: القتل في بوتشا “من المرجح جدا” أن يكون جرائم حرب

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 أبريل 2022 10:24 مساءً - منذ 41 دقيقة

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة نشرت اليوم الأربعاء إن عمليات القتل المزعومة في بلدة بوتشا الأوكرانية “من المرجح جدا أن تكون جرائم حرب”.

وقال ماكرون “من المرجح جدا أن تكون جريمة حرب ارتكبت هناك”.

تتهم أوكرانيا والكثير من الدول الغربية روسيا بقتل عدة مئات من المدنيين خلال احتلالها للمدينة.

وتنفي روسيا ذلك وتصفه بأنه “استفزاز” من جانب أوكرانيا.

عقوبات بعد “فظائع” بوتشا

وربط الرئيس الأميركي جو بايدن العقوبات الجديدة ضد روسيا بما يقول الغرب إنها فظائع ارتكبتها القوات الروسية في مدينة بوتشا الأوكرانية.

وكتب بايدن على تويتر “أوضحت أن روسيا ستدفع ثمنا باهظا وفوريا لفظائعها في بوتشا”.

وفي كلمة متلفزة ألقاها لاحقا، تعهد بايدن بحظر الشركات الحكومية الروسية التي يستخدمها بوتين لتمويل الحرب، وأعلن أنه سيوقع على أمر تنفيذي يحظر أي استثمارات أميركية في روسيا، مشيرا إلى أن 600 شركة أميركية غادرت هذا البلد.

وأضاف الرئيس الأميركي أن الحرب قد تستمر لفترة طويلة، مؤكدا أن بلاده ستواصل دعمها لأوكرانيا وإمداد جيشها بالأسلحة “ولن نعلن عن كل ما نقدمه”.

من جهة أخرى، قال مسؤول فرنسي كبير إن الاتحاد الأوروبي سيفرض على الأرجح عقوبات جديدة على روسيا.

أما بريطانيا، فقد أعلنت اليوم عن أشد عقوباتها على روسيا، وفقا لما قالته وزيرة الخارجية ليز تراس.