البنتاغون: أوكرانيا بإمكانها “بالتأكيد” الانتصار في الحرب

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 أبريل 2022 10:24 مساءً - منذ 50 دقيقة

قالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” اليوم الأربعاء إن تقديراتها تشير إلى أن أوكرانيا بإمكانها الانتصار في الحرب ضد روسيا، حتى في الوقت الذي يتحدث فيه مسؤولون أمريكيون عن خطر صراع طويل الأمد.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي في إفادة صحفية “بالطبع يمكنهم الانتصار فيها.

“الدليل بوضوح في النتائج التي تراها كل يوم… بالتأكيد يمكنهم الانتصار”.

عقوبات أمريكية جديدة على روسيا

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، موجة جديدة من العقوبات المالية التي وصفتها بالمدمرة ضد موسكو والتي تستهدف مصارف كبرى وأفرادا من النخبة الروسية من بينهم ابنتا الرئيس فلاديمير بوتين، كما حظرت على الأميركيين الاستثمار في روسيا.

وصرح مسؤول أميركي كبير للصحفيين بأن العقوبات الجديدة تتضمن حظرا كاملا على مصرف سبير بنك، الذي يمتلك ثلث إجمالي الأصول المصرفية في روسيا، ومصرف ألفا بنك. وأشار إلى أن معاملات النفط والغاز مستثناة من هذه العقوبات.

وأوضح أن العقوبات تستهدف أيضا ابنتي الرئيس بوتين البالغتين، وزوجة وزير خارجيته سيرغي لافروف وابنته وأعضاء مجلس الأمن الروسي.

وأضاف المسؤول الأميركي أن بلاده “تصعد بشدة” من الصدمة المالية لروسيا عن طريق عزل أكبر مصارفها، ورأى أن الروس قد يضطرون للعودة إلى مستويات المعيشة على النمط السوفياتي في ثمانينيات القرن الماضي، وفق تعبيره.