المفوضية الأوروبية: أوكرانيا تحتاج خطة مارشال جديدة بعد الغزو الروسي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 أبريل 2022 10:24 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 6 - أبريل - 2022 9:44 مساءً

قال المفوض الأوروبي للميزانية يوهانس هان اليوم الأربعاء إن أوكرانيا ستحتاج لخطة إعادة إعمار بعد الحرب مع روسيا على غرار تلك التي عرضتها الولايات المتحدة على أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.

وفي ظل الخطة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية، المعروفة بخطة مارشال، منحت الولايات المتحدة أوروبا ما يعادل قيمته في الوقت الحالي حوالي 200 مليار دولار على مدار أربع سنوات في مساعدات اقتصادية وتقنية.

وأبلغ هان الصحفيين “أعتقد أن ما نحتاجه لأوكرانيا، في نهايةالمطاف، هو نسخة محدثة من خطة مارشال.”

وقال إنها ستساعد أوكرانيا على التعافي سريعا، بدلا من أن يستغرق الأمر عقودا، من الدمار الضخم الذي أحدثه الجيش الروسي وستؤدي إلى تقارب أسرع بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي.

وقدمت كييف طلبا لتصبح مرشحا رسميا للانضمام إلى التكتل المؤلف من 27 دولة. وحتى في زمن السلم فإن تلك العملية تكون طويلة وأصبحت شبه متعذرة بسبب الحرب الدائرة في البلاد.

ولم يقدم هان أي تقديرات لحجم الأموال التي قد تكون ضرورية، لكنه قال إن مسعى إعادة بناء أوكرانيا لا يمكن أن تتحمله أوروبا وحدها وإن من المرجح أن تشارك فيه مجموعة السبع، بما في ذلك روسيا.

وكرر هان القول بأن الاتحاد الأوروبي لا يخطط في الوقت الحالي لبدء خطة اقتراض مشتركة أخرى للتعامل مع العواقب الاقتصادية والاجتماعية للحرب في أوكرانيا على التكتل.

ما هي خطة مارشال؟

يعرف مشروع مارشال بأنه برنامج اقتصادي يهدف لتشجيع الدول الأوروبية على العمل معًا للإنعاش الاقتصادي بعد الحرب العالمية الثانية (1939 – 1945م).

ففي يونيو 1947م وافقت الولايات المتحدة على مساعدة أوروبا إذا ما وافقت هذه الدول على الاجتماع لتقرر ما تحتاج إليه. وكان الاسم الرسمي للمشروع هو برنامج الإنعاش الأوروبي. وقد أُطْلِق عليه اسم مشروع مارشال لأن وزير الخارجية الأمريكي جورج مارشال كان أول من اقترحه.

وزير الخارجية الأميركي الأسبق جورج مارشال

بدأ مشروع مارشال في أبريل عام 1948م، عندما وافق الكونجرس الأمريكي على إنشاء إدارة التعاون الاقتصادي لتشرف على المساعدة الأجنبية. وأقامت سبع عشرة دولة منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي ، لمساعدة إدارة التعاون الاقتصادي ولتزيد من التعاون بين أعضائها. وقامت الولايات المتحدة بإرسال ما قيمته حوالي 13 بليون دولار من الأغذية والآلات والمنتجات الأخرى إلى أوروبا. وانتهت المساعدة في عام 1952م. وفي عام 1961م حلّت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية محل إدارة التعاون الاقتصادي، حيث قامت عشرون دولة من بينها الولايات المتحدة وكندا بتكوين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لزيادة النمو الاقتصادي للأعضاء ولمساعدة الدول النامية.