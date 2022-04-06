إيطاليا: حظر واردات الغاز الروسي “ليس مطروحا”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 أبريل 2022 10:24 مساءً - قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي اليوم الأربعاء إن وقف واردات الغاز من روسيا ليس موضع بحث على مستوى الاتحاد الأوروبي، لكن إذا تم التوصل إلى توافق حول هذه المسألة، فإن إيطاليا ستمضي في ذلك عن طيب خاطر.

وقال دراجي للصحفيين في مؤتمر صحفي “حظر الغاز ليس مطروحا بعد ولا أعرف ما إذا كان سيتم طرحه في أي وقت”.

وقال إنه إذا تم تعليق تدفقات الغاز من موسكو فلا يزال لدى إيطاليا احتياطيات لتغطية احتياجاتها حتى أواخر أكتوبر تشرين الأول.

تعتمد إيطاليا بشكل كبير على روسيا في إمدادات الغاز، لكن دراجي قال إنه في حالة الإجماع على مستوى الاتحاد الأوروبي بشأن وقف واردات الغاز “سنكون سعداء تماما للامتثال”.

وأثارت أنباء أن الاتحاد الأوروبي يدرس حظر النفط الروسي التساؤلات حول الكمية التي يمكن أن تستغني عنها القارة، لتشديد العقوبات ضد موسكو.

وترغب أوروبا في تقليل الاعتماد على إمدادات الطاقة الروسية، بعدما أثبتت الأزمة الأوكرانية أنها تقع تحت رحمة موسكو بشأن أمن الطاقة لديها.

وبحسب تقرير لمؤسسة ستاندرد آند بوزر غلوبال بلاتس، تسببت الحرب الروسية على أوكرانيا في تعطيل أكثر من مليوني برميل يوميًا من إمدادات النفط الخام والمنتجات النفطية من ثاني أكبر مصدّر للخام في العالم.

واردات أوروبا من النفط الروسي

تُعدّ أوروبا أكبر ضحية حتى الآن للحرب الروسية الأوكرانية؛ إذ تأتي 30% من وارداتها من النفط الروسي، بما في ذلك 1.5 مليون برميل يوميًا من المشتقات النفطية، خاصة الديزل وزيت الغاز.

وبحسب التقرير، فإن صادرات روسيا من النفط الخام والسوائل الغازية بلغت 5.95 مليون برميل يوميًا ونحو 1.68 مليون برميل يوميًا من المشتقات النفطية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

ومن إجمالي صادرات النفط الروسي ومشتقاته، استوردت دول أوروبا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 4.51 مليون برميل يوميًا في الشهر نفسه.

بينما بلغت واردات الدول الأوروبية غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي 0.45 مليون برميل يوميًا خلال نوفمبر/تشرين الثاني.

وبحسب أرقام إدارة معلومات الطاقة الأميركية، فإن أوروبا استوردت 49% من إجمالي صادرات النفط الخام والمكثفات الروسية البالغة 4.7 مليون برميل يوميًا في العام الماضي.