أوكرانيا.. صواريخ تستهدف محطة سكة حديد وقاعدة تخزين وقود

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 أبريل 2022 10:24 مساءً - منذ ساعتين

لا يمرّ يوم في أوكرانيا من دون تسجيل ضحايا من المدنيين، ودمار في المنشآت المختلفة.

في آخر التطورات، أعلنت السكك الحديدية الأوكرانية المملوكة للدولة اليوم الأربعاء، أنّ عددا من الضحايا سقطوا بعدما أصابت ثلاثة صواريخ محطة سكة حديد في شرق أوكرانيا وألحقت أضرارا بمبان وقضبان ومعدات للسكك الحديدية.

وقالت في بيان “هناك ضحايا”، و لكن دون التطرق لتفاصيل عن عدد الضحايا أو مكان الهجوم.

في سياق متصل، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها اليوم الأربعاء إن صواريخ روسية دمّرت قاعدة تخزين وقود أوكرانية في منطقة خاركيف.

وأشارت الى أن القوات الروسية دمرت كذلك بعض المعدات العسكرية الأوكرانية وأسلحة أجنبية في محطة للسكك الحديدية في المنطقة نفسها.

من جانبه، أعلن حاكم دونيتسك الأوكرانية أنّ 5 أشخاص على الأقل قتلوا في قصف بالمنطقة اليوم.

الى ذلك، لفت وزير الخارجية الأوكراني “دميترو كوليبا” الى انه يعتزم مناشدة نظرائه في مجموعة السبع ودول حلف شمال الأطلسي تلبية طلب أوكرانيا الحصول على ما يكفي من الأسلحة لمواجهة القوات الروسية.

وقال كوليبا في كلمة مصورة إنه سيلتقي بوزراء الخارجية الآخرين غدا الخميس،مضيفًا أنّ “الموضوع الرئيسي لمناقشتي في بروكسل سيكون توريد جميع الأسلحة اللازمة لأوكرانيا”.