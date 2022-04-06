انفجار استهدف مسجداً في كابل أثناء الصلاة... وإصابة 6 أشخاص

قوات طالبان خارج مستشفى الطوارئ بعد هجوم بقنبلة يدوية استهدف مسجداً في كابل (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن انفجاراً هز مسجداً في وسط كابل أثناء الصلاة، اليوم الأربعاء، ما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 6 أشخاص.

والانفجار هو الثاني خلال أسبوع بالعاصمة الأفغانية بعد أن دمر تفجير سابق مركز الصرافة الرئيسي وأسفر عن مقتل شخص وإصابة العشرات.

ووقع انفجار الأربعاء بعد أن ألقى شخص قنبلة يدوية على المسجد، وقال متحدث باسم القائد العسكري في كابل إنه جرى اعتقال شخص واحد.

وضربت هذه الهجمات العاصمة الأفغانية بعد هدوء نسبي لأعمال العنف خلال أشهر الشتاء الباردة.