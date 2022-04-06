شكرا لقرائتكم خبر عن وكالتان بالاتحاد الأوروبي: لا حاجة للجرعة الرابعة من لقاح كورونا الآن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت وكالتان صحيتان بالاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، بأنه من المبكر للغاية أن تتم دراسة منح جرعة رابعة من لقاحات كوفيد- 19 تعمل بتقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال لعموم السكان.

وقال المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها ووكالة الأدوية الأوروبية إن الجرعة الرابعة قد تكون مفيدة للأشخاص من سن 80 عاما فما فوق، والفئة المعرضة لاحتمال كبير للإصابة بأعراض شديدة في حالة العدوى.

وأضافت الوكالتان: "بالنسبة للبالغين تحت سن 60 عاما ممن لديهم أجهزة مناعة طبيعية، ليس هناك أي دليل حاسم حاليا على أن الحماية التي يوفرها اللقاح ضد الأعراض الشديدة تقل أو أن هناك قيمة إضافية للجرعة الرابعة".

وذكرت الوكالتان أنه ليست هناك مخاوف معروفة من جرعة معززة ثانية من لقاحي مودرنا وفايزر/ بيونتيك الحاصلين على الموافقة، واللذين يعملان بتقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال.

وحتى الآن يتم إعطاء معظم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بجرعتين. لكن السلطات توصي بمنح جرعة ثالثة نظرا لانخفاض الحماية بعد أشهر قليلة.