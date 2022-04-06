شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط قتيل و4 جرحى في انفجار شمال اليونان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدى انفجار في المستشفى الرئيس في سالونيكي -ثاني مدن اليونان- في شمال البلاد اليوم إلى سقوط قتيل وأربعة جرحى في صفوف مرضى قسم معالجة كوفيد-19.

وبينت وزارة الصحة اليونانية: إن القتيل هو مريض يبلغ من العمر 79 عاما، وذكرت أن اثنين من بين الجرحى الأربعة أصيبا بحروق بالغة بحسب رجال الإطفاء اليونانيين، واثنين يعانيان من مشاكل تنفس.

وذكر أحد أفراد الطاقم الطبي لوكالة الأنباء الرسمية اليونانية: إن انفجارا قويا سُمع وأصيب الجميع بالهلع، ولم نشهد أبدا شيئا مماثلا.

من جهته أوضح وزير الصحة اليوناني ثانوس بليفريس -الذي توجه إلى المكان- أن العواقب كادت أن تكون وخيمة أكثر لو أن الفريق الطبي لم يتدخل بسرعة لقطع الأوكسيجين عن أماكن أخرى في المبنى، مشيراً إلى أن المستشفى لا يزال قيد العمل وأن تحقيقا فُتح في أسباب الحادث.