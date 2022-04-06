شكرا لقرائتكم خبر عن الصناديق الخاصة البالغ استثماراتها 50 مليون جنيه ملزمة بتعيين مدير متفرغ.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألزمت المادة 70 من مشروع قانون التأمين الموحد الذى أقره مجلس الشيوخ برئاسة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن يتم تعيين مدير استثمار متفرغ لكل صندوق خاص بلغ استثمارات 50 مليون جنيه فأكثر.

وجاء نص المادة 70 من مشروع القانون كما وافق عليها مجلس الشيوخ كالتالي: يلتزم الصندوق الذي يبلغ حجم أمواله المستثمرة خمسين مليون جنيه فأكثر بتعيين مدير استثمار متفرغ مسئول عن إدارة استثمار أموال الصندوق ترخص له الهيئة بذلك، أو أن يعهد بإدارة واستثمار أمواله إلى شركة أو أكثر من الشركات المرخص لها بإدارة صناديق الاستثمار وفقاً لقانون سوق رأس المال، وذلك كله وفقاً للقواعد والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.

وعدد التقرير البرلماني أسباب الحاجة إلى إصدار مشروع القانون، وفى مقدمتها معالجة ما ظهر فى التطبيق العملى على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين، ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي فى قطاع التأمين، القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين، وضع آليات السوق وما تفرضـه مـن منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.