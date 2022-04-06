شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طريقة إعداد الموازنة العامة للدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون المالية العامة الموحد الطريقة التى يتم من خلالها إعداد الموازنة العامة للدولة حيث نصت المادة 8 من القانون على :تعد وتنفذ المــوازنة العامة للدولة علي أســاس موازنة الـبرامج والأداء في ضوء أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة ، وتبوب وفقًا لكل من التصنيف الاقتصادي والتصنيف الوظيفي والتصنيف الإداري ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تقسيمات كل تصنيف من هذه التصنيفات في ضوء المعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن.